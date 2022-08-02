Поїзд починає курсувати із п'ятниці, 5 серпня

Із п’ятниці, 5 серпня, «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда Київ — Ясіня. Наразі квитки вже можна купити як у касах вокзалів, так і онлайн.

Про відновлення курсування поїзда №55/56 зі столиці до селища Ясіня, що на Закарпатті, у вівторок, 2 серпня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Поїзд вирушатиме з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52. Квитки вже доступні в касах вокзалів та онлайн», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, селище Ясіня розташоване у Рахівському районі Закарпаття, у безпосередній близькості до популярних гірськолижних курортів «Драгобрат» і «Буковель». Крім того, звідси стартують кілька основних маршрутів до найвищих вершин Українських Карпат, зокрема до Говерли та Петроса. Ясіня також є точкою старту для походів на вершини Свидовецького гірського масиву.