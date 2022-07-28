Боржавська вузькоколійка побудована на Закарпатті у 1908 році

Боржавська вузькоколійка та Ужгородська дитяча залізниця відтепер перебувають у комунальній власності. Рішення про взяття на баланс цих двох залізниць прийняли депутати Закарпатської обласної ради під час сесії у четвер, 28 липня.

Як повідомила прес-служба Закарпатської обласної ради, на засіданні сесії за взяття на баланс облради Боржавської вузькоколійної залізниці («Анці Кушницьку») та дитячої залізниці в Ужгороді проголосували 53 депутати. Відповідно до рішення, обидві залізниці безоплатно переходять із державної власності у спільну власність громад Закарпатської області. У прес-службі облради уточнюють, що, згідно з умовами передачі, Боржавську вузькоколійку та дитячу залізницю в Ужгороді заборонено продавати, їх мають використовувати за цільовим призначенням.

Зазначимо, перед сесією, у вівторок, 26 липня, під час зустрічі представників «Укрзалізниці» з керівництвом Закарпатської обласної ради йшлося про можливість відновлення Боржавської вузькоколійки. Найбільша проблема наразі – відновлення шпал. Облрада звертатиметься до лісгоспів з проханням допомогти з відновленням дерев’яних конструкцій вузькоколійки. Відновлюватимуть «Анцю Кушницьку» в три етапи: маршрут Берегово – Хмільник, Хмільник – Виноградово, Хмільник – Іршава. Крім того, Боржавську вузькоколійку планують розвивати і як туристичну атракцію.

Зазначимо, Боржавська вузькоколійна залізниця введена в експлуатацію 23 грудня 1908 року, та простягалася областю на 123 кілометри. Ширина колії вузькоколійки – лише 750 мм. Швидкість потягу – 15 км на годину. «Анця Кушницька» (так називають вузькоколійку місцеві) розташована на території Берегівського і Хустського районів Закарпаття.

Додамо, демонтаж колії Боржавської вузькоколійки розпочався ще у 2000-х роках: тоді Довжанський лісокомбінат почав демонтувати дві ділянки – Кушниця-Приборжавське та Іршава-Ільниця. Пасажирське сполучення на ділянці Виноградів – Хмільник –Іршава залишалося, однак у 2014 році відрізок Хмільник – Іршава закрили. Місцеві активісти неодноразово зверталися як до влади, так і до «Укрзалізниці» з проханням зберегти і відновити Боржавську вузькоколійку та розвивати її як унікальну туристичну атракцію. З 2021 року Друзі Боржавської вузькоколійки проводили туристичні поїздки вузькоколійкою за маршрутом «Виноградів – Хмільник».

Влітку 2021 року стало відомо, що «Укрзалізниця» планує демонтаж частини Боржавської вузькоколійки за маршрутом Іршава-Приборжавське, ділянку колії якої списав Кабмін. Раніше на одну із ділянок Боржавської вузькоколійки вже демонтували: у січні 2021 року мешканці села Приборжавське зверталися у поліцію із заявою про те, що невідомі демонтували колію. Пізніше з’ясувалося, що цю ділянку колії зі станції села Приборжавське до станції села Кушниця довжиною 15 км було продали через аукціон приватному підприємцю.