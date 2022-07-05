Hyundai матиме лише 4 зупинки по дорозі

Укрзалізниця призначила поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів. Швидкісний Hyundai Rotem курсуватиме з 9 липня двічі на тиждень.

З Києва поїзд вирушатиме щочетверга та щосуботи о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03.

Зі Львова він вирушатиме у п’ятницю та неділю о 07:08 і прибуватиме на станцію Дарниця у Києві о 16:08.

По дорозі передбачені зупинки на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно.

Квитки вже доступні для придбання в касах вокзалів та на інших сервісах.