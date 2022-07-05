«Укрзалізниця» запустить поїзд Інтерсіті Дарниця – Львів
Швидкісний поїзд курсуватиме двічі на тиждень
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
Hyundai матиме лише 4 зупинки по дорозі
Укрзалізниця призначила поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів. Швидкісний Hyundai Rotem курсуватиме з 9 липня двічі на тиждень.
З Києва поїзд вирушатиме щочетверга та щосуботи о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03.
Зі Львова він вирушатиме у п’ятницю та неділю о 07:08 і прибуватиме на станцію Дарниця у Києві о 16:08.
По дорозі передбачені зупинки на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно.
Квитки вже доступні для придбання в касах вокзалів та на інших сервісах.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter