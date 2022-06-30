Супутниковий інтернет від Starlink з’явиться у потягах «Укрзалізниці» до кінця 2022 року, повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрій Щиголь.

Як розповів він в інтерв’ю LIGA.Tech, в «Укрзалізниці» вже протестували пілотний проект встановлення Starlink у потягах. Як сказав Щиголь, після тестування українські фахівці зв’язалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.

«Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги», – зазначив голова Держспецзвʼязку.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету з перших днів війни. Також він передав Україні станції Tesla Powerwall.

Представництво Starlink офіційно зареєстроване в Україні й має ліцензію оператора.