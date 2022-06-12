Генеральний директор SpaceX Ілон Маск передав ще одну партію комплексів обладнання для роботи із супутниковим інтернетом Starlink на потреби Збройних сил України, повідомило українське Міністерство оборони.

«Мультизадачний Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, але й передавати Starlink нашій розвідці, що так потрібний для їх спеціальних місій. Українська армія захищатиме свободу на Землі для того, щоб вона могла бути встановлена навіть на Марсі», – йдеться в повідомленні.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету з перших днів війни. Окрім цього, він передав Україні станції Tesla Powerwall.

У квітні компанія Starlink зареєструвала представництво в Україні, яке в червні отримало ліцензію оператора.