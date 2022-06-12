Ілон Маск передав партію Starlink для українських розвідників
Компанія Ілона Маска надає супутниковий інтернет в Україні з перших днів повномасштабної війни
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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск передав ще одну партію комплексів обладнання для роботи із супутниковим інтернетом Starlink на потреби Збройних сил України, повідомило українське Міністерство оборони.
«Мультизадачний Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, але й передавати Starlink нашій розвідці, що так потрібний для їх спеціальних місій. Українська армія захищатиме свободу на Землі для того, щоб вона могла бути встановлена навіть на Марсі», – йдеться в повідомленні.
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету з перших днів війни. Окрім цього, він передав Україні станції Tesla Powerwall.
У квітні компанія Starlink зареєструвала представництво в Україні, яке в червні отримало ліцензію оператора.