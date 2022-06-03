Сонячні станції забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини

Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав альтернативне джерело енергії – сонячні станції Tesla Powerwall від Ілона Маска і тепер може самостійно виробляти й накопичувати електроенергію незалежно від місцевої мережі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нещодавно Ілон Маск передав сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини.

«На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень», – пояснив Федоров.

Він зауважив, що одну зі станцій встановили для амбулаторії в Бородянці.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, це сонячні панелі потужністю 13.9 кВт та станції Tesla Powerwall, які передав Київщині Ілон Маск, встановили у медзакладі після деокупації, попередньо відремонтувавши приміщення, що зазнало незначних пошкоджень під час бойових дій.