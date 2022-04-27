Бійці ЗСУ завдяки Starlink мають доступ до інтернету

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX зареєструвала компанію Starlink Ukraine як своє представництво в Україні. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр та голова Мінцифри Михайло Федоров.

«Starlink Ukraine ( «Старлінк Юкрейн») як представництво компанії SpaceX зареєстроване в Україні», – написав він у своєму Telegram.

Кінцевим бенефіціаром української компанії є Starlink Holdings Netherlands BV зареєстрована в штаті Каліфорнія.

Керівником організації є Каньдя Олена Андріївна. Розмір статутного капіталу складає 50,00 грн, свідчать дані у системі YouControl.

Starlink – це проект компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

В перші дні війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надіслати станції супутникового інтернету Starlink. За два дні перша партія прибула в Україну. З того часу SpaceX відправила ще дві партії станцій, що дозволяє дедалі більшій кількості військових, урядових та рятувальних служб підключатися до супутникового інтернету.

Наразі понад 10 тис. станцій допомагають ЗСУ бути на зв'язку, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я. Наприклад, після деокупації Київщини комплекти обладнання Starlink допомогли забезпечити зв’язком Ірпінь, Плахтянку та Романівку.

Поки що в Україні використовувати термінали для доступу в Мережу від компанії SpaceX можуть лише об’єкти критичної інфраструктури. Однак у Держспецзв’язку обіцяють, що громадяни і бізнес отримають доступ до цього супутникового інтернету «після завершення усіх необхідних процедур», найближчим часом.