Доступ до інтернету SpaceX Starlink обіцяють надати найближчим часом «після завершення усіх необхідних процедур»

На період дії воєнного стану використовувати термінали Starlink можуть усі громадяни України, органи влади та підприємства всіх форм власності. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Щойно НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення», – йдеться в повідомленні.

Цим рішенням передбачено, що на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів.

Також передбачається внесення змін до плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

Своєю чергою, у Держспецзв’язку уточнили, що за сприяння команди Мінцифри було прийнято рішення, яке на період воєнного стану дозволяє використовувати термінали Starlink всім громадянам України, всім органам та підприємствам будь-якої форми власності.

Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, зазначив, що заборони на користування Starlink не було і раніше, «як дехто наголошував». Були нормативні обмеження щодо їх використання, які наразі усунені, пише «Укрінформ».

Зазначимо, що наразі в Україні використовувати термінали для доступу в Мережу від компанії SpaceX можуть лише об’єкти критичної інфраструктури. У Держспецзв’язку обіцяють, що громадяни і бізнес отримають доступ до цього супутникового інтернету «після завершення усіх необхідних процедур», найближчим часом.

Starlink – це проект компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.