В Україну доставили першу партію станцій супутникового інтернету від компанії Starlink американського мільярдера Ілона Маска, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах», – написав Федоров у Facebook пізно ввечері у понеділок, 28 лютого.

Водночас на сайті компанії немає інформації про доступність її інтернету в Україні. Натомість там зазначено, що надання послуг буде розширено у 2023 році.

Українці отримали змогу бронювати комплекти для підключення до Starlink ще у 2021 році. Тоді ж передбачалося, що Starlink запрацює в Україні у 2022 році.

Starlink – глобальна супутникова система, яку розгортає компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Розробка проекту розпочалася в 2015 році, її тестові прототипи були успішно запущені 22 лютого 2018 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів. У 2020 році SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу до Інтернету в північній частині США та Канаді. Станом на січень 2022 року кількість користувачів бета-тестерів Starlink досягла 145 тис. у 25 країнах світу.

Комплекти для роботи з інтернетом Starlink можна замовити на сайті компанії. Там також можна прочитати про вимоги до встановлення обладнання.