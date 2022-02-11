В Американському космічному агентстві (NASA) занепокоєні планами компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска щодо запуску 30 тис. інтернет-супутників через те, що на орбіті може стати тісно.

У NASA також побоюються, що супутники можуть врізатися в інші об'єкти, що обертаються навколо Землі. Також в агентстві заявляють, що супутники можуть створити проблеми для їх досліджень і космічних подорожей, пише «Економічна правда» з посиланням на Reuters.

Так, станом на сьогодні на орбіті відстежуються лише 25 000 об'єктів, близько 6100 – на висоті до 600 км. У свою чергу, розширення SpaceX більш ніж удвічі збільшить кількість об'єктів на орбіті, а кількість об'єктів на висоті до 600 км збільшиться більш ніж уп'ятеро.

«Ми стурбовані тим, що така велика кількість супутників заважає астрономічним спостереженням», – заявив астрофізик Джонатан Макдауелл.

Зазначимо, що SpaceX запускає супутники у рамках системи Starlink, мета якої – покрити супутниковим інтернетом всю планету.