Starlink Ukraine отримала українську ліцензію оператора

У четвер, 9 червня, компанія Starlink Ukraine отримала українську ліцензію оператора. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!», – зазначив Федоров.

Starlink – проект американської компанії SpaceX Ілона Маска щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Сьогодні понад 10 тис. станцій допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію.

У кінці квітня в Україні з'явилося офіційне представництво Starlink.