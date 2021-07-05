В "Укрзалізниці" хотіли розібрати ще одну частину історичної Боржавської вузькоколійки

У п’ятницю, 2 липня на сайті Білківської сільської ради, що в Хустському районі Закарпаття, з’явилась інформація про демонтаж частини Боржавської вузькоколійки від Іршави до села Приборжавське. Як розповів у коментарі ZAXID.NET активіст «Боржавської ініціативи» Денис Добра, місцеві мешканці не дали залізничникам розпочати демонтаж колії, а потім до справи залучили Закарпатську обласну раду.

У неділю, 4 липня, голова Закарпатської облради Олексій Петров розповів, що вдалося домовитись із представниками «Укрзалізниці» і про демонтаж уже не йдеться. Водночас місцеві мешканці створили петицію на сайті Кабміну про те, аби історичну колію передали на баланс області для розвитку туристичного проекту – потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

«Поширилася новина про розбір колій Анці Кушницької (так місцеві мешканці називають Боржавську вузькоколійку – Ред.) в районі Приборжавського – саме там, де ми збираємося запускати проект велодрезини. Ми включилися у процес і можемо констатувати, що після переговорів із керівництвом «Укрзалізниці» це питання зняте із порядку денного», – написав у Facebook Олексій Петров.

До слова, розпорядження Кабміну про списання колії з’явилося ще 9 червня.

«Демонтаж цих колій не призведе до суттєвих змін трудових відносин, зміни структури інфраструктури тощо», – процитував Денис Добра пояснювальну записку до розпорядження Кабміну.

Згаданий головою Закарпатської облради проект запуску туристичної велодрезини частиною Боржавської вузькоколійки презентували 26 червня. Як розповів Денис Добра, модель велодрезини розробила і виготовила закарпатська «Кузня Зейкан». Від виникнення ідеї до виготовлення прототипу минуло лише два місяці. На першому етапі такі туристичні транспортні засоби планують запустити від Приборжавського до Білок, а в перспективі – до Іршави.

Ділянка колії, на якій втілюють туристичний проект, не експлуатується з 2006 року – тоді востаннє тут був локомотив з вантажними вагонами. За словами Олексія Петрова, після того, як вузькоколійку передадуть на баланс ОДА, вона має перейти у власність територіальних громад.

«Наша мета – пасажирсько-туристична експлуатація Боржавської вузькоколійки від Берегова до Кушниці», – додав він.

Денис Добра розповів ZAXID.NET, що активісти і місцева влада неодноразово зверталась до «Укрзалізниці», аби та віддала вузькоколійку людям, які хочуть, щоб вона розвивалась. Та зі сторони підприємства були лише відмови – мовляв, для передачі немає нормативної бази.

Боржавська вузькоколійка, що складається із 5 дільниць, вводилась в експлуатацію поступово із 1908 до 1911 року. Головна її функція полягала у тому, щоб перевозити деревину з Полонини Боржава у Закарпатську низовину. Також залізницю, що до 1923 року була приватною, від початку використовували і для пасажирських перевезень. Протяжність колії раніше становила 123 км, частину з яких добудували вже після Другої світової війни, але низку дільниць вже розібрали, тож пасажирське сполучення є тільки на 44 км. Ширина колії – лише 750 мм (проти 1520 мм звичайної української колії). Швидкість потягу тут – усього 15 км на годину, що дозволяє роздивитись усі Закарпатські гірські краєвиди.

На більшості дільниць Боржавської вузькоколійки пасажирське сполучення припинилось усередині 1980-х років, а всередині 1990-х стало занепадати і вантажне, адже підприємства, що обслуговувала вузькоколійка, закривались. Зараз пасажирські перевезення відбуваються лише на гілці Виноградово – Хмільник – Іршава.

До слова, якщо в сусідній із Закарпаттям Угорщині є кілька десятків вузькоколійок, що використовуються переважно з туристичною метою, то в Україні їх усього кілька – у Закарпатській області, в Івано-Франківській, на Рівненщині та Кіровоградщині. До того ж, місцевим мешканцям постійно доводиться за них боротись.