Цьогоріч дитяча залізниця відзначає 70-річчя від першого запуску поїзда

У День захисту дітей запрацює дитяча залізниця у Стрийському парку. Відкриття заплановане на 11:00 на станції Паркова зі сторони вул. Івана Франка. Як розповів у коментарі ZAXID.NET директор дитячої залізниці Дмитро Венгер, цього року ціна квитків зросте.

«Вартість дорослого квитка в одну сторону становитиме 25 грн, для дітей – 12,50 грн», – повідомив Дмитро Венгер.

Залізниця працюватиме у вихідні та святкові дні впродовж літа до останньої неділі вересня. Робочі години з 12:00 до 14:00 та з 15:00 до 17:00.

Також Дмитро Венгер розповів, що до роботи на дитячій залізниці залучено приблизно 150 дітей із гуртків юних залізничників.

Наразі до роботи готують вагони – їх відновлюють, фарбують, вставляють побиті вікна. Адже за той час, коли дитяча залізниця не працювала, вандали встигли понищити майно.

«Один із чотирьох вагонів, які використовують у дитячій залізниці, понищили: розмалювали одну сторону вагона графіті та розбили три вікна. Ми не знаємо, хто це міг зробити, нікого за руку не зловили, тому до відповідальності не було кого притягувати. Зараз ми змушені все відновлювати, перефарбовувати», – пояснив Дмитро Венгер.

Ремонт та відновлення здійснюють за кошти Львівської залізниці.

Залізниця працюватиме з дотриманням карантинних правил: у вагонах будуть антисептики, а кількість пасажирів контролюватимуть. Зазначимо, що минулоріч через карантин дитяча залізниця взагалі не працювала. Також не набирали й дітей на навчання у гуртки юних залізничників.

Цьогоріч дитяча залізниця відзначає 70 років від першого запуску поїзда. Львівську дитячу залізницю відкрили у листопаді 1951 року. Вона має дві станції – Паркову та Сонячну. До 1976 року існувала ще третя станція – «Дитяче містечко». Протяжність – 1,2 км.