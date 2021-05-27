Подія присвячена сьомій річниці загибелі генерал-майора Сергія Кульчицького та ще 11 військових, які перебували на борту Мі-8

У неділю, 30 травня, у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького у Львові встановлять дерев’яну мініатюру збитого російськими бойовиками під Слов'янськом гелікоптера Мі-8МТ. Подію присвятять до сьомої річниці загибелі генерал-майора Сергія Кульчицького та ще 11 військових, які перебували на борту.

Ветерани російсько-української війни, родини загиблих і волонтери розкажуть про факти оборони Слов'янська, який першим українські бійці звільнили від бойовиків, про перші втрати війни, добровольців. Захід розпочнеться о 14:00.

Ключовими у події стануть спогади про збиття гелікоптера Мі-8МТ, на борту якого було 13 українських воїнів, серед них – генерал-майор Сергій Кульчицький. Вижив лише один – капітан Олександр Макеєнко.

Речниця Парку культури Ірина Вовк розповіла ZAXID.NET, що це вже шостий епізод «Календаря війни» у Львові. Під час попередніх заходів у Парку культури встановили копію літака Іл-76, який російські бойовики збили біля Луганська. Згодом – інсталяцію до трагедії в Зеленопіллі, до річниці Іловайська, вежу Донецького аеропорту. Також була інсталяція до річниці трагедії Дебальцевого та в пам’ять про Василя Сліпака.

Дерев’яну мініатюру гелікоптера Мі-8МТ, довжиною близько 1,5 метра, виготовив столяр Парку культури Андрій Лубинець. Її встановлять на центральній алеї парку поблизу пам’ятника Богданові Хмельницькому.

Генерал Кульчицький разом з іншими 11 військовими загинув 29 травня 2014 року після вильоту з гори Карачун поблизу міста Слов’янська у Донецькій області. Гелікоптер Мі-8, в якому перебували військові, збили підтримувані Росією бойовики.