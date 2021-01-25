Відкриття вежі присвятять подвигу воїнів, які 244 доби боронили Донецький аеропорт

У львівському Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького встановлять копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту. Півтораметрову металеву вежу відкриють на центральній алеї парку 30 січня, до шостої річниці трагічних подій оборони Донецького аеропорту.

Вежу спроектував і виготовив працівник Парку культури коваль Михайло Талама. Це вже буде четверта інсталяція «Календаря війни», що присвячений подіям російсько-української війни. Його відкрили в парку у червні 2020 року.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Парку культури Ірина Вовк, першою там встановили копію літака Іл-76, який впав біля Луганська. Згодом — інсталяцію до трагедії в Зеленопіллі, а після того — до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою. Наступні після неї інсталяції працівники парку планують встановити до річниці трагедії Дебальцевого та до річниці смерті генерала Кульчицького.

проект копії вежі Донецького аеропорту, яку встановлять у львівському Парку культури

Усі копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує їх передати Будинку воїна на вулиці Короленка.

У день відкриття вежі Донецького аеропорту в Будинку воїна відбудеться нагородження ветеранів і військових, а також перегляд стрічки про Героя України — «кіборга» Ігоря Зінича.

«Донецький аеропорт боронили 242 доби, але ще дві доби хлопці виходили звідти. Хочемо, щоб про ту групу з семи людей, яка вийшла останньою 23 січня, знали. До речі, їх виводив працівник львівського Будинку воїна Максим Бугель», — зазначила ZAXID.NET Ірина Вовк.

Відкриття заплановане на суботу, 30 січня, о 15:00. До участі запрошують ветеранів, їхні родини, волонтерів і всіх, хто хоче вшанувати пам’ять українських воїнів.

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з травня 2014 року до січня 2015 року і стали одними з найважчими під час війни на сході України. Бійців ЗСУ та добровольців, які обороняли аеропорт, називають «кіборгами» через витривалість і героїзм.