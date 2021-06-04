«Укрзалізниця» виявила двох ведмедів на балансі одного зі своїх підрозділів у Запоріжжі. Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

За його словами, ведмеді перебували на балансі Запорізької дитячої залізниці. Як саме це сталося, Юрик не уточнив, зазначивши, що це «та ще історія». Він також сказав, що ведмедів намагалися віддати на реабілітацію в Україні.

«Але центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялись їх прийняти до себе через відсутність місць», – додав Юрик.

Тепер тварини орієнтовно у вересні 2021 року мають опинитися в зоопарку Ouwehand, що в нідерландському Ренені. Його було відкрито у 1932 році, він займає площу в 22 гектари.

Наприкінці травня Юрик повідомляв, що всього в компанії виявили вже 182 непрофільні активи, з них на продаж виставили 11.