Джавід Саід задекларував африканського лева цінним рухомим майном

Депутат Харківської міськради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Джавід Саід задекларував особистого чіпованого африканського лева.

Про це йдеться у його декларації за 2020 рік. Лев вказаний у категорії «цінне рухоме майно, крім транспортних засобів». Він придбав тварину ще у травні 2015 року, її вартість – невідома. Зазначимо, що депутат час від часу публікує фото та відео із твариною у соцмережах.

Крім того, у декларації вказано, що він з 2009 року користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, вартістю майже 2 млн грн. Її власник – Халід Саід. Родина депутата також володіє трьома квартирами, двома будинками, земельною ділянкою у Харкові.

На сайті Харківської міськради йдеться, що Джавід Саід був радником на той час мера Харкова Геннадія Кернеса з питань нацменшин, а в 2020 році обрався до міськради VIII скликання від партії ОПЗЖ. Крім того, він керує громадською організацією «Союз афганців України».