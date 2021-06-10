Олександр Усик присів на залізничну колію

«Укрзалізниця» поширила фотографію з Instagram Олександра Усика, на якій той сидить на колії. У компанії попросили боксера більше не порушувати правил, щоб не показувати поганий приклад для своїх шанувальників. Про це «Укрзалізниця» написала на своїй сторінці у Facebook.

У компанії наголосили, що Олександр Усик забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж.

«Ніколи такого не було – і знову сталося... "Укрзалізниці" вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців… Олександре, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів», – написали у компанії.

«Укрзалізниця» закликала боксера більше не порушувати правила й бути прикладом для своїх шанувальників.

«І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці», – додали у компанії.

Представники компанії пояснюють, що заборона сідати на колії – це правило безпеки, адже важко передбачити, коли саме й на якій швидкості їхатиме потяг. Зупинити одразу поїзд як автівку неможливо, бо навіть при екстреному гальмуванні до повної зупинки поїзд по інерції проїде щонайменше 800-1 600 метрів. Крім того, різке гальмування може призвести до аварії та травмування багатьох людей.

Хто такий Олександр Усик

Олександр Усик – професійний український боксер. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи серед аматорів, багаторазовий чемпіон України.

Наразі виступає у суперважкій категорії, де вже здобув дві перемоги. На вересень 2021 року заплановано бій Усика з британцем Ентоні Джошуа за чемпіонський титул у цій вазі.

Окремо Усик «прославився» неоднозначними заявами, частину з яких можна трактувати як проросійські. Боксер називав українців і росіян «братськими народами» і відмовлявся від конкретної відповіді на питання «Чий Крим?». Спортсмен також відмовився від боїв із російськими боксерами щоб «спортивне протистояння переходило в політичну площину».

Минулоріч Усик та інший український боксер Василь Ломаченко знялись у російському фільмі про православну віру та «дружбу народів».Через критику у їхній бік в Україні Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.