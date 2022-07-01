Через ремонтні роботи на коліях «Львівська залізниця» змінила розклад руху низки приміських поїздів. Про це у п’ятницю, 1 липня, повідомили у прес-службі перевізника.

Зокрема, впродовж 1-12 липня поїзди №№ 6501, 6502, 6187, 6507, 6508, 829 та 830 курсуватимуть без зупинки на станції «Опорець». Упродовж 5 липня – 16 серпня поїзд №6093 сполученням Здолбунів – Львів вирушатиме зі Здолбунова о 09:20 (замість 09:30) та прибуватиме до Львова о 13:21.

У цей же період низка поїздів курсуватимуть за таким графіком:

поїзд №6046 сполученням Львів – Тернопіль вирушатиме зі Львова о 16:55 (замість 16:45) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:50;

вирушатиме зі Львова о 16:55 (замість 16:45) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:50; поїзд №6411 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів вирушатиме з початкової станції о 09:08 (замість 09:20) та прибуватиме в Ходорів об 11:43;,

вирушатиме з початкової станції о 09:08 (замість 09:20) та прибуватиме в Ходорів об 11:43;, поїзд № 6005 сполученням Львів – Трускавець вирушатиме зі Львова о 10:50 (замість 10:20) та прибуватиме на кінцеву станцію о 13:26;

вирушатиме зі Львова о 10:50 (замість 10:20) та прибуватиме на кінцеву станцію о 13:26; поїзд № 6006 сполученням Трускавець – Львів вирушатиме з Трускавця о 13:40 (замість 13:05) та прибуватиме до Львова о 16:14.

Пасажирів просять урахувати зміни в графіку руху приміських поїздів при плануванні подорожей.