Львівський суд визнав начальника станції підрозділу «Львівська дирекція залізничних перевезень» винним у спалювані сухої трави біля колії у смт Дубляни Самбірського району. Посадовець залізниці двічі безуспішно намагався оскаржити цей штраф.

Як повідомили ZAXID.NET у Державній екологічній інспекції Львівщини, випадок трапився у квітні минулого року поблизу залізничної станції у смт Дубляни Самбірського району. Екоінспектори зафіксували спалення сухої трави біля колії та склали постанову на 59-річного начальника станції, який відповідальний за цю ділянку.

Посадовець «Львівської залізниці» оскаржив постанову у суді, однак Самбірський міськрайонний суд відмовив у задоволені цього позову. Попри це, залізничник не сплатив штраф за спалення сухостою, тому на нього винесли виконавчу постанову, щоб силоміць стягнути уже подвійну суму штрафу. Працівник залізниці оскаржив і постанову про відкриття виконавчого провадження.

29 червня 2022 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив працівнику залізниці у задоволенні позову. Своїм рішенням суду зобов’язав порушника сплатити 30,6 тис. грн штрафу за самовільне спалювання сухої рослинності.

Додамо, що лише за минулу добу працівники ДСНС Львівщини 25 разів виїжджали на виклики про спалювання сухостою на Львівщині. Загальна площа спаленої трави сягає понад 1 га.