Через спалювання сухої трави у львівську лікарню госпіталізували девʼятьох людей, троє з них померли. Ще шестеро пацієнтів перебувають у важкому стані.

Як повідомили у понеділок, 28 березня, у прес-службі Львівської міськради, за останні 10 днів до Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медичного об’єднання Львова госпіталізували дев’ятьох пацієнтів із важкими опіками тіла. Всі вони гасили траву, яку підпалили невідомі. Троє з госпіталізованих померли.

«Всі ці чоловіки і жінки – гасили траву, яку підпалили невідомі. Треба розуміти, що людина, заходячи на територію, де горить трава, має небезпеку того, що на ній загориться одяг. І так часто стається. Були пацієнти, які мали по 80-90% глибоких опіків тіла, і вони, на жаль, померли», – зазначив завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії Василь Савчин.

Зараз на лікуванні перебувають ще шестеро пацієнтів, які мають глибокі опіки рук на ніг. Їхній стан – важкий.

Львівська міська рада вкотре закликає мешканців околиць не спалювати суху траву. За це передбачена адміністративна відповідальність, а у воєнний час такі дії прирівнюють до диверсій, що передбачає кримінальну відповідальність.

Лише від початку року у львівській громаді зафіксували уже 10 великих пожеж, площа горіння яких становила від 200 до 500 м2.