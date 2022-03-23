За добу на Львівщині вигоріло 23 га землі

На Львівщині двоє чоловіків отримали серйозні опіки під час спалювання сухої трави. Зараз 67-річний мешканець Яворівського району та 57-річний мешканець Львівського району перебувають у лікарні.

«67-річний житель села на Яворівщині отримав опіки ІІ ступеня обох ніг, 57-річний чоловік зі Львівського району – опіки 80% голови, тулуба, ніг та рук. Обоє перебувають у лікарні. А все через те, що спалювали траву», – повідомив 22 березня у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У ДСНС Львівщини уточнили, що постраждалий 67-річний чоловік спалював суху траву у селі Глинець на Яворівщині, а 57-річний мешканець – у селі Бишків Львівського району. Загалом за добу на Львівщині палії знищили 23 гектари. Водночас рейдовим групам вдалося спіймати ще 21 палія, на них склали адміністративні протоколи.

У ЛОДА нагадують, що паліям загрожує від 3 060 до 6 120 грн штрафу (для громадян) та від 15 300 до 21 420 гривень штрафу для посадових осіб. Окрім того, відповідно до змін до Кримінального кодексу України, внесених на початку березня, підпалювання трави можуть трактувати як диверсію. А це під час воєнного стану карається позбавленням волі терміном на 15 років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині під час спалювання сухої трави загинула 76-річна жінка.