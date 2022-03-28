Через підпал сухої трави без газу залишилоася понад 500 будинків

Палій трави у селі Зібранівка Снятинського району заплатить Івано-Франківськгазу 40 тис. грн збитків, які завдала спричинена ним пожежа. Відомо, що через спалювання сухостою пошкодився газопровід і чотири населені пункти залишилися без газу.

Як у понеділок, 28 березня, повідомила прес-служба Івано-Франківськгазу, власник земельної ділянки у селі Зібранівка спалював сухостій на відкритій території, внаслідок чого трапилася пожежа та був пошкоджений газопровід високого тиску. 510 споживачів у чотирьох населених пунктах залишилися без газу.

«Через високу температуру було пошкоджено газопровід високого тиску. Даний газопровід забезпечує газопостачання сіл Рожневі Поля, Зібранівка, Ганьківці та Шевченкове», – йдеться у повідомленні.

Працівники Івано-Франківськгазу уже замінили пошкоджену ділянку мережі, перевірили її на герметичність та відновили газопостачання до споживачів. Разом із тим, винуватцю пожежі доведеться відшкодувати збитки, завдані вогнем.

«Вартість заміни пошкодженої ділянки поліетиленового газопроводу сягає близько 40 тис. грн. Тепер ці збитки газорозподільній компанії повинен відшкодувати палій», – уточнюють у прес-службі Івано-Франківськгазу.

Нагадаємо, і ДСНС, і керівництво військових адміністрацій західних областей України вже неодноразово зверталися до місцевих мешканців із проханням перестати палити суху траву. За інформацію про паліїв сухостою пропонують винагороду. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв заплатити 10 тис. грн людині, яка затримає палія сухої трави та запише його вибачення на відео. Мешканцям Поляни, що на Закарпатті, пропонують виплачувати 5 тис. грн за затриманого палія трави, або надання доказів про підпал. Раніше про подібну ідею заявили у Рівненській області: мешканцям Здолбунова обіцяють 100 доларів винагороди за зловленого палія сухої трави. Про подібну ініціативу заявив і міський голова Сарн Руслан Серпенінов, оголосивши винагороду 5 тис. грн за впійманого палія трави.