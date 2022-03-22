Протягом одного дня івано-франківські рятувальники зафіксували понад 40 підпалів сухої трави

Під час спалювання сухої трави у місті Долина загинула 79-річна місцева мешканка. Площа загорання сягала 150 м кв. Відомо, що жінка спалювала сухостій на власній ділянці. Загалом за вівторок, 22 березня, на Прикарпатті зафіксували понад 40 пожеж, спричинених підпалами сухої трави.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, пожежа сталася у вівторок, 22 березня. «У місті Долина Калуського району під час спалювання залишків сухої рослинності на власному обійсті загинула жінка 1943 року народження. Рятувальники, що прибули до місця пожежі, ліквідували загоряння на площі 150 м кв.»,– йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, протягом вівторка, 22 березня, на території Івано-Франківської області уже зафіксовано понад 40 пожеж сухої трави. Крім того, сталася одна лісова пожежа. Протягом дня до адмінвідповідальності за спалювання сухостою притягнули вже шістьох мешканців Прикарпаття.