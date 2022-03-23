Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв заплатити 10 тис. грн людині, яка затримає палія сухої трави та запише його вибачення на відео. Мер міста зазначив, що винагороду виплатить із особистих коштів, а також уточнив, що кошти отримає перший мешканець міста, який затримає палія.

Про таку ініціювати міський голова Руслан Марцінків повідомив у своєму ранковому ефірі в соцмережах. За його словами, наразі в Івано-Франківську є шість людей, яких спіймали на спалюванні сухої трави і оштрафували, однак ситуація із пожежами в екосистемах не покращується.

«Я вирішив зі своїх особистих коштів виділити 10 тис. грн першому, хто зловить палія, і той запише відео з вибаченням. Дуже важливо показати цих людей, які палять траву в небезпечний час. Треба боротися жорстко! Тож закликаю до цього і самооборону. Основне – записати відео вибачення перед громадою за паління трави», – зазначив Руслан Марцінків.

Також мер Івано-Франківська додав, що саме через паліїв сухої трави у вівторок, 22 березня, в частині області довелося вимикати світло. Крім того, Руслан Марцінків нагадав, що під час спалювання сухостою на своїй ділянці загинула літня жінка – мешканка Долини.

Зазначимо, ініціативи щодо винагороди для людей, які нададуть інформацію про паліїв трави, є також в інших областях. Зокрема, мешканцям Поляни, що на Закарпатті, пропонують виплачувати 5 тис. грн за затриманого палія трави, або надання доказів про підпал. Раніше про подібну ідею заявили у Рівненській області: мешканцям Здолбунова пропонують 100 доларів винагороди за зловленого палія сухої трави.