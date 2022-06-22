Поїзд зійшов із рейок на дільниці Задвір'я – Красне

На Львівщині з рейок зійшов вантажний поїзд. Низка потягів запізнюється. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» ввечері в середу, 22 червня.

Зазначається, що вантажний поїзд зійшов із рейок на дільниці Задвір'я – Красне. Це спричинило затримку низки поїздів, зокрема:

№18/17 Львів – Харків;

№258/260 Івано-Франківськ – Чернігів, Суми;

№26/236 Чернівці, Рахів – Одеса;

№60/59 Чоп – Київ;

№32/31 Перемишль – Запоріжжя;

№92/91 Львів – Київ;

№2/1 Івано-Франківськ – Харків;

№12/11 Львів – Одеса;

№82/81 Ужгород – Київ;

№36/38 Перемишль, Ужгород – Одеса;

№56/55 Рахів – Київ;

№749/750 Київ – Львів, Київ – Відень.

На місці аварії працюють фахівці залізниці, які відновлюють габарит колії. У результаті сходження вантажного вагона пошкоджені дві електроопори й відсутнє електропостачання до станції Підзамче.