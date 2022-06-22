На Львівщині зійшов з рейок вантажний поїзд
Низка потягів, що курсують через Красне, затримується
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Поїзд зійшов із рейок на дільниці Задвір'я – Красне
На Львівщині з рейок зійшов вантажний поїзд. Низка потягів запізнюється. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» ввечері в середу, 22 червня.
Зазначається, що вантажний поїзд зійшов із рейок на дільниці Задвір'я – Красне. Це спричинило затримку низки поїздів, зокрема:
- №18/17 Львів – Харків;
- №258/260 Івано-Франківськ – Чернігів, Суми;
- №26/236 Чернівці, Рахів – Одеса;
- №60/59 Чоп – Київ;
- №32/31 Перемишль – Запоріжжя;
- №92/91 Львів – Київ;
- №2/1 Івано-Франківськ – Харків;
- №12/11 Львів – Одеса;
- №82/81 Ужгород – Київ;
- №36/38 Перемишль, Ужгород – Одеса;
- №56/55 Рахів – Київ;
- №749/750 Київ – Львів, Київ – Відень.
На місці аварії працюють фахівці залізниці, які відновлюють габарит колії. У результаті сходження вантажного вагона пошкоджені дві електроопори й відсутнє електропостачання до станції Підзамче.
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