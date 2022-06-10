Змінили час курсування п'яти електричок

Для зручності пасажирів «Львівська залізниця» внесла зміни у розклад руху приміських поїздів. Зміни у часі незначні, однак пасажирам варто звернути на це увагу та врахувати під час плануванні поїздок.

Зміни внесли в курсування електричок за такими маршрутами:

поїзд №6470/6469 Коломия – Чернівці від 10 червня вирушатиме з Коломиї о 20:21 (замість 20:47) та прибуватиме в Чернівці о 22:37;

від 10 червня вирушатиме з Коломиї о 20:21 (замість 20:47) та прибуватиме в Чернівці о 22:37; поїзд №6438 Івано-Франківськ – Коломия вирушатиме з Івано-Франківська о 05:59 (замість 05:55) та прибуватиме на кінцеву станцію о 07:51.

вирушатиме з Івано-Франківська о 05:59 (замість 05:55) та прибуватиме на кінцеву станцію о 07:51. З 12 червня поїзд №6106 держкордон – Мостиська-ІІ – Львів вирушатиме від кордону о 05:47 (замість 05:40) та прибуватиме до Львова о 08:02;

вирушатиме від кордону о 05:47 (замість 05:40) та прибуватиме до Львова о 08:02; поїзд №6113 Львів – Мостиська-ІІ – держкордон вирушатиме зі Львова о 17:40 (замість 17:50) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:54;

вирушатиме зі Львова о 17:40 (замість 17:50) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:54; поїзд №6066 Львів – Ходорів вирушатиме зі Львова о 17:32 (замість 17:40), Городоцька 17:37-17:40, Коновальця 17:44-17:46, Персенківка 17:52-17:55, Зубрівська 18:01-18:02, Сихів 18:07-18:15, далі – за чинним розкладом.

Окрім того, від 12 червня приміські поїзди Львів – Трускавець зупинятимуться у с. Болехівці. Зокрема, поїзди №6005, №6011 та №6015 сполученням Львів – Трускавець робитимуть хвилинну зупинку у Болехівцях о 12:20, 16:02 та 22:25 відповідно, поїзд №6006, що вирушатиме з Трускавця о 13:05, зупинятиметься у Болехівцях о 13:41.