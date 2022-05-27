З понеділка, 30 травня, на Львівщині приміські поїзди будуть курсувати за зміненим графіком. Про це повідомили в обласному управлінні транспорту у п'ятницю, 27 травня.

За інформацією управління транспорту, у розкладі та маршрутах приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця», буде зміна розкладу та графіку руху. Йдеться про такі електрички:

Поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль вирушатиме зі ст. Сокаль о 20:53 (замість 20:50) та прибуватиме на кінцеву станцію о 23.35;

вирушатиме зі ст. Сокаль о 20:53 (замість 20:50) та прибуватиме на кінцеву станцію о 23.35; Поїзд № 6063 сполученням Ходорів – Львів вирушатиме зі ст. Ходорів о 05:10 (замість 04:53) та прибуватиме до Львова о 07:20;

вирушатиме зі ст. Ходорів о 05:10 (замість 04:53) та прибуватиме до Львова о 07:20; Поїзд № 6067 сполученням Ходорів – Львів вирушатиме з початкової станції о 17:21 (замість 17:18) та прибуватиме до Львова о 19:36;

вирушатиме з початкової станції о 17:21 (замість 17:18) та прибуватиме до Львова о 19:36; Поїзд № 6102 сполученням Мостиська-ІІ – Львів вирушатиме зі ст. Мостиська-ІІ о 04:34 (замість 04:45) та прибуватиме до Львова о 06:40;

вирушатиме зі ст. Мостиська-ІІ о 04:34 (замість 04:45) та прибуватиме до Львова о 06:40; Поїзд № 6112 сполученням Мостиська-ІІ – Львів вирушатиме з початкової станції о 16:55 (замість 16:42) та прибуватиме до Львова о 19:05;

вирушатиме з початкової станції о 16:55 (замість 16:42) та прибуватиме до Львова о 19:05; Поїзд № 6134 сполученням Самбір – Стрий вирушатиме зі Самбора о 08:15 (замість 07:55) та прибуватиме у Стрий о 10:17;

вирушатиме зі Самбора о 08:15 (замість 07:55) та прибуватиме у Стрий о 10:17; Поїзд № 6046 сполученням Львів – Тернопiль вирушатиме зі Львова о 16:45 (замість 16:42) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:40;

вирушатиме зі Львова о 16:45 (замість 16:42) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:40; Поїзд № 6470/6469 сполученням Коломия – Чернiвцi вирушатиме з Коломиї о 20:30 (замість 20:47) та прибуватиме в Чернiвцi о 22:36;

Також зміниться розклад та маршрут руху приміських поїздів, що курсували у сполученні Червоноград – Ізов – Ковель: