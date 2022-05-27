На Львівщині змінили графіки руху приміських поїздів
З понеділка електрички будуть відправлятися в інший час
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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З понеділка, 30 травня, на Львівщині приміські поїзди будуть курсувати за зміненим графіком. Про це повідомили в обласному управлінні транспорту у п'ятницю, 27 травня.
За інформацією управління транспорту, у розкладі та маршрутах приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця», буде зміна розкладу та графіку руху. Йдеться про такі електрички:
- Поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль вирушатиме зі ст. Сокаль о 20:53 (замість 20:50) та прибуватиме на кінцеву станцію о 23.35;
- Поїзд № 6063 сполученням Ходорів – Львів вирушатиме зі ст. Ходорів о 05:10 (замість 04:53) та прибуватиме до Львова о 07:20;
- Поїзд № 6067 сполученням Ходорів – Львів вирушатиме з початкової станції о 17:21 (замість 17:18) та прибуватиме до Львова о 19:36;
- Поїзд № 6102 сполученням Мостиська-ІІ – Львів вирушатиме зі ст. Мостиська-ІІ о 04:34 (замість 04:45) та прибуватиме до Львова о 06:40;
- Поїзд № 6112 сполученням Мостиська-ІІ – Львів вирушатиме з початкової станції о 16:55 (замість 16:42) та прибуватиме до Львова о 19:05;
- Поїзд № 6134 сполученням Самбір – Стрий вирушатиме зі Самбора о 08:15 (замість 07:55) та прибуватиме у Стрий о 10:17;
- Поїзд № 6046 сполученням Львів – Тернопiль вирушатиме зі Львова о 16:45 (замість 16:42) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:40;
- Поїзд № 6470/6469 сполученням Коломия – Чернiвцi вирушатиме з Коломиї о 20:30 (замість 20:47) та прибуватиме в Чернiвцi о 22:36;
Також зміниться розклад та маршрут руху приміських поїздів, що курсували у сполученні Червоноград – Ізов – Ковель:
- поїзд № 6302\6301 курсуватиме за маршрутом Червоноград – Ізов, Ізов – Сокаль, вирушатиме з Червонограда о 05:20, Iзов 07:36-08:20, прибуватиме в Сокаль о 10:20;
- поїзд № 6305\6306 курсуватиме за маршрутом Сокаль – Ізов, Ізов – Червоноград, вирушатиме зі ст. Сокаль о 18:05, Iзов 20:03-20:15, прибуватиме в Червоноград о 22:30.
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