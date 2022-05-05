Це пов'язано з колійними ремонтними роботами

Регіональні поїзди, що курсують між станціями Львів – Чернівці, матимуть тимчасові зміни у розкладі руху. Зміни пов’язані з ремонтними роботами та припадають на 6-7, 10-14 та 16-18 травня.

«У зв’язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїздів ДПКр-3, а також виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху регіональних поїздів», – повідомили в Львівській залізниці.

Зміни поїзда Львів-Чернівці на травень:

6 травня поїзд № 816/815 Львів – Чернівці курсуватиме лише до Коломиї, зворотнього поїзда 816/815 Чернівці – Львів цього дня не буде;

поїзд № 816/815 Львів – Чернівці курсуватиме лише до Коломиї, зворотнього поїзда 816/815 Чернівці – Львів цього дня не буде; 7 травня поїзд 816/815 вирушатиме до Львова зі ст. Коломия, поїзд 816/815 Львів – Чернівці не курсуватиме;

поїзд 816/815 вирушатиме до Львова зі ст. Коломия, поїзд 816/815 Львів – Чернівці не курсуватиме; 10-14 та 16-18 травня регіональний поїзд № 816/815 Львів – Чернівці курсуватиме лише до станції Коломия та зворотно.

Нагадаємо, через пошкодження залізничної інфраструктури після обстрілів росіян скасовано рейси окремих приміських поїздів на Львівщині, зокрема: Львів – Шкло, Львів – Мостиська, Львів – Золочів, Львів – Трускавець, Львів – Сянки.