Ракетна атака на Львів спричинила суттєві затримки пасажирських поїздів
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У середу вранці, 4 травня, «Укрзалізниця» повідомила про суттєві затримки в русі пасажирських поїздів, які курсують, зокрема, через Львів. Затримки становлять від півтора до дев’яти годин. Така ситуація пов'язана з тим, що напередодні увечері росіяни здійснили ракетний обстріл залізничних підстанцій на заході України.
За даними «Укрзалізниці», станом на 8:30 затримуються понад 30 пасажирських поїздів:
- №22 Трускавець — Харків (+9:30 год);
- №3 Львів — Запоріжжя (+7:43 год);
- №25 Рахів — Одеса (+5:52 год);
- №82 Ужгород — Київ (+5:47 год);
- №13 Київ — Солотвино (+5:41 год)
- №46 Лозова — Ужгород (+5:10год);
- №145 Львів — Ужгород (+5:08 год);
- №81 Київ — Ужгород (+4:13 год);
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:26 год);
- №231 Дніпро — Львів (+3:17 год);
- №92 Одеса — Харків (+3:15 год);
- №8 Одеса — Харків (+2:45 год);
- №88 Ковель — Запоріжжя (+2:50 год);
- №38 Запоріжжя — Київ (+1:44 год);
- №76 Кривий Ріг — Київ (+2:43 год);
- №120 Львів — Запоріжжя (+2:38 год);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:20 год);
- №149 Полтава — Чернівці (+2:18 год);
- №49 Київ — Трускавець (+2:18 год);
- №14 Солотвино — Київ (+2:13 год);
- №7 Київ — Чернівці (+2:10 год);
- №42 Львів — Дніпро (+2:09 год);
- №37 Київ — Запоріжжя (+1:49 год);
- №91 Київ — Львів (+1:46 год);
- №59 Київ — Чоп (+1:44 год);
- №106 Одеса — Київ (+1:29 год);
- №58 Ворохта — Київ (1:28 год);
- №17 Харків — Львів (+1:25год);
- №774 Львів — Дарниця (очікує відправлення, час затримки +7:30 год);
- №716 Перемишль — Київ (очікує відправлення, час затримки +5:30 год);
- №705 Київ — Перемишль (+6:10 год)
- №743 Дарниця — Львів (очікує відправлення, +3 год);
- №710 Львів — Дарниця (+5:15год).
Надалі актуальну інформацію щодо затримки поїздів можна переглядати на сайті.
Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни завдали ракетні удари по залізничних підстанціях на заході України. Із 6 випущених ракет дві збили сили протиповітряної оборони, три влучили по Львову, а одна – по Закарпаттю.