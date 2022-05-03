Деякі райони Львова лишилися без світла

Увечері у вівторок, 3 травня, росіяни нанесли масований ракетний удар по Львівській області. Кілька вибухів пролунали в різних частинах Львова. У деяких районах міста відсутнє електропостачання, оскільки обстрілами пошкоджені дві підстанції, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що по Львівщині нанесли ракетний удар, та закликав усіх мешканців області залишатися в укриттях. Повітряна тривога в області тривала понад дві години.

За інформацією прес-служби Укрзалізниці, росіяни обстріляли залізничні підстанції, через що на під'їзді до Львова затримані поїзди: «У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою. Наразі зокрема затримано поїзди на під'їзді до Львова, інформація оновлюється, слідкуйте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги».

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