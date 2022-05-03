Російські війська завдали ракетного удару по Закарпатській області. За попередньою інформацією, ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу Воловця. Це перший удар по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

Про атаку росіян ввечері вівторка, 3 травня, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. «Приліт ракети в об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв», — зазначив голова військової адміністрації.

Також Віктор Микита попросив не фотографувати місце удару та не поширювати світлини у мережі. Інформація про можливі жертви та постраждалих уточнюється.

Як пізніше уточнили у прес-службі Закарпатської ОВА, ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. «Внаслідок удару по об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що пошкоджений розподільчий газопровід у Воловці. У прес-службі «Закарпатгазу» повідомляють, що 57 будинків залишилися без газопостачання, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться зранку середи, 4 травня.

Повітряна тривога була оголошена по всій території України о 19:00 та тривала понад дві години до 21:12. За цей час росіяни завдали ракетних ударів по кількох районах Львова, а також вперше вдарили по території Закарпатської області. Внаслідок атаки у Львові є перебої з електропостачанням. Інформація щодо пошкоджень на Закарпатті наразі уточнюється.