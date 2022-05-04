3 травня росіяни випустили по Львівщині 6 ракет, дві з яких збили сили ППО

Внаслідок ракетного удару по Львову ввечері в вівторок, 3 травня, постраждали двоє людей. Без електропостачання залишилися близько 85 тис. домогосподарств. Про це під час брифінгу 4 травня повідомили голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Як розповів Максим Козицький, крилаті ракети були випущені з бомбардувальників з Каспійського напрямку. Три з них влучили в електричні підстанції «Укрзалізниці», ще одна влучила в підстанцію на Закарпатті, дві ракети збили сили ППО.

«Удари були критичними для тягових підстанцій УЗ, є затримка руху потягів. Більше 85 тис. домогосподарств, а це понад 12 населених пунктів, були знеструмлені. Наразі без електрики є 630 домогосподарств, це близько 2 тис. людей. Роботи з ліквідації наслідків удару тривають», – розповів голова ОВА.

Через перебої з електрикою дві медустанови Львова перевели на автономне електроживлення. Також на резервне живлення були переведені системи подачі води. Наразі водопостачання працює в звичному режимі.

Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. За словами Андрія Садового, вони отримали травми від ударної хвилі, спричиненої влучанням ракети. 58-річний мешканець Закарпаття отримав удару у грудну клітку та розрив легені. Його прооперували, зараз його стан стабільний. 24-річний львів’янин отримав осколкові поранення рук та ніг, під час першої операції йому витягли частину осколків, однак він потребує ще однієї операції.

Андрій Садовий зазначив, що від ударної хвилі постраждали також житлові будинки та гаражі, розташовані поруч із підстанціями.

«Є багато пошкоджень по інфраструктурі – у дев’яти житлових будинках повилітали вікна, а в гаражному кооперативі повибивало замки і двері», – розповів Андрій Садовий.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 3 травня, росіяни нанесли масований ракетний удар по заходу України. Уперше ракета влучила в об’єкт на Закарпатті.