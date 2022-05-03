Внаслідок обстрілу є загиблі і поранені

Ввечері у вівторок, 3 травня, окупаційні війська держави-терориста Росії завдали ракетних ударів по низці регіонів України.

Майже на всій території України близько 19:00 оголосили повітряну тривогу. Згодом почали надходити повідомлення про вибухи у різних регіонах України. Зокрема:

Вінниччина.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що звуки, які чули вінничани, є роботою сил ППО. Уламки збитих ракет шукають.

«Уламки збитих ракет шукають. Прошу усіх: не коментуйте у соцмережах інформацію, яка не підтверджена, — дочекайтесь офіційної. Не викладайте фото і відео», - написав він.

Кіровоградщина

Голова Долинської міської територіальної громади, що в Кіровоградській області Євгеній Звіздовський підтвердив «приліт» ракети на території громади.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що дві ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, є загиблі та поранені.

Миколаївщина

«Суспільне» повідомляє про вибухи у Миколаєві.​

Одещина

Начальниця прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що над Одесою ППО збила три російські ракети.

Пізніше міський голова Арцизу в Одеській області Сергій Парпуланський повідомив, що окупанти нанесли ракетний удар по його місту. Про це повідомляє «Суспільне».

Дніпропетровщина

У Дніпрі, за словами очевидців, прогриміли як мінімум три вибухи. Голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резнчієнко підтвердив «прильоти» російських ракет по області.

«У нас два «прильоти» у Кам'янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одна людина поранена. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух поїздів зупинено», – повідомив він.

Водночас в «Укрзалізниці» повідомили про затримку низки поїздів, оскільки через російські артобстріли є пошкодження інфраструктури в Україні. Йдеться про наступні поїзди:

№4 Львів – Запоріжжя (затримується відправлення);

№ 25 Рахів – Одеса (+1 год);

№49 Трускавець – Київ (+ 1 год 30 хв);

№60 Чоп – Київ (+2 год);

№12 Львів – Київ (затримується відправлення);

№22 Трускавець – Харків (+3 год);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+1 год).

№231 Дніпро – Львів (+3 год);

№53 Дніпро – Одеса (+3 год);

№75 Кривий Ріг – Київ (+2 год);

№175 Запоріжжя – Жмеринка (+2 год);

№85 Запоріжжя – Львів (+1,5 год);

№37 Запоріжжя – Київ (+1,5 год).

«Укрзалізниця» наголосила, що вони роблять усе, аби скоротити час затримки поїздів від запланованого графіка. За оновленням інформації слідкуйте на офіційних канал та оголошеннями на вокзалах.

Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін написав, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Постраждалих серед залізничників немає.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи масовані ракетні удари Росії по українських містах висловив переконання, що Росія повинна бути оголошена державою-спонсором тероризму.

Спочатку – антисемітські заяви #Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття. #Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022

Нагадаємо, увечері у вівторок, 3 травня, росіяни нанесли масований ракетний удар по Львову. Кілька вибухів пролунали в різних частинах міста. Також окупанти вперше вдарили по території Закарпатської області.

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