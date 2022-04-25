Внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне»

Росіяни зранку 25 квітня нанесли масований ракетний удар по заходу та центру України, повітряна тривога тривала понад дві години по всій Україні. Як мінімум, від атаки постраждали Львівська, Рівненська та Вінницька області – зокрема, залізничні станції в Красному, Жмеринці та Козятині.

Так, у двох населених пунктах Золочівського району виникли пожежі, повідомив вранці 25 квітня голова Львівської ОВА Максим Козицький. Пізніше він уточнив, що близько 8:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Інформації про постраждалих поки що немає, рятувальники гасять пожежу.

«Ще одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95», – написав у Telegram голова Львівської ОВА. Водночас у Повітряному командуванні «Захід» зазначили, що збили дві ракети росіян.

Про вибухи на території області повідомила також Вінницька ОВА. Під ракетні обстріли потрапили Жмеринка та Козятин. За словами голови ОВА Сергія Борзова, є загиблі та поранені, на місцях ударів працюють рятувальники. За інформацією Рівненської ОВА, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі Рівненщини, жертв немає.

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про обстріл 5 залізничних станцій в центральній та західній частинах України, є постраждалі. Затримуються 16 поїздів та 14 приміських електричок, час затримки коливається переважно в межах 1-3 годин.

Нагадаємо, що тиждень тому, 18 квітня, росіяни нанесли ракетного удару по західній частині Львова. Три ракети потрапили в об'єкти військової інфраструктури, один – у шиномонтаж. Внаслідок цієї атаки загинуло шестеро людей, ще 11, у тому числі і дитина, отримали поранення різної важкості.