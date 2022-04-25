Голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін вранці 25 квітня повідомив подробиці вечірнього ракетного обстрілу росіянами Кременчука. За його словами, ракети влучили в ТЕЦ і НПЗ.

«9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води», – написав Лунін у Telegram.

Він також наголосив, що цей обстріл для області був наймасштабнішим з часу повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, масштабний ракетний обстріл Кременчука стався увечері 24 квітня, на Великдень.

Також зазначимо, що вперше Кременчуцький НПЗ росіяни обстріляли з повітря 2 квітня. Через це його роботу зупинили. Він є найбільшим нафтопереробним заводом в Україні.