Від російських ударів по Кременчуці постраждали ТЕЦ і нафтопереробний завод
Внаслідок ракетного удару по Кременчуці загинула одна людина
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Голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін вранці 25 квітня повідомив подробиці вечірнього ракетного обстрілу росіянами Кременчука. За його словами, ракети влучили в ТЕЦ і НПЗ.
«9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води», – написав Лунін у Telegram.
Він також наголосив, що цей обстріл для області був наймасштабнішим з часу повномасштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, масштабний ракетний обстріл Кременчука стався увечері 24 квітня, на Великдень.
Також зазначимо, що вперше Кременчуцький НПЗ росіяни обстріляли з повітря 2 квітня. Через це його роботу зупинили. Він є найбільшим нафтопереробним заводом в Україні.
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