Увечері в неділю, 24 квітня, росіяни завдали масштабного ракетного удару по об’єктах інфраструктури Полтавської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«П’ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів», – написав він у Telegram.

Наразі невідомо, по якому саме місту вдарили ракети.

Нагадаємо, 2 квітня у Полтавській області росіяни ракетними ударами зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод. Крім того, ворожі війська кілька разів завдавали ракетні удари по Миргороду Полтавської області.

Нагадаємо, 18 квітня росіяни завдали ракетний удар по Львову, внаслідок якого загинули семеро мирних жителів. 23 квітня ворожі війська обстріляли ракетами Одесу, внаслідок чого загинули восьмеро мирних жителів, у тому числі – тримісячне немовля.