У Страсну суботу, 23 квітня, росіяни завдали масового ракетного удару по Одесі. Одна з ракет прицільно влучила у 16-поверховий житловий будинок і вбила шістьох мирних мешканців. Серед загиблих – Валерія Глодан з матір'ю та тримісячним немовлям. ZAXID.NET розповідає їхню історію.

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28-річна Валерія Глодан (жіноче прізвище Явкіна) родом з Херсона, навчалася на факультеті журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова. В Одесі Валерія працювала у сфері маркетингу та PR у різних місцевих та мережевих компаніях. Колишні колеги згадують її як талановиту працівницю.

«Валерія була дуже світлою людиною. Працювала у моїй компанії декілька років тому. Всередині ненависть і біль», – написав на своїй сторінці у Facebook місцевий бізнесмен Олександр Верник.

В Одесі Валерія познайомилась зі своїм чоловіком, і у 2019 вийшла заміж за Юрія Глодана – одеського пекаря. За деякий час жінка завагітніла, а 3 січня 2022 року народила дівчинку. Подружжя назвало дитину Кірою.

На момент повномасштабного воєнного вторгнення в Росії в Україну маленькій Кірі було менше двох місяців. Сім'я жила в квартирі 16-поверхового будинку в Одесі: Валерія з чоловіком Юрієм, немовля, мама Валерії та кіт.

Сім'я Глоданів щасливо жили в Одесі (фото з Facebook та Instagram)

Протягом майже двох місяців війни Одеса не зазнавала суттєвих атак зі сторони ворога. Були нечисленні обстріли, але без серйозних наслідків. Втім у переддень Великодня, 23 квітня, росіяни атакували місто і завдали прицільний удар по 16-поверховому житловому будинку, де мешкала сім'я Глоданів та інші мирні люди.

Внаслідок влучання ракети в будинок загинуло шестеро людей, які мешкали на 4 та 5 поверхах будинку. Троє з них – це Валерія Глодан, її немовля та матір. Юрія Глодана не було вдома в момент цієї атаки, він вийшов в магазин і залишився живим.

Коли Юрій приїхав на місце вибуху, одразу звернувся до рятувальників, які розбирали завали. На той момент рідних Юрія не знайшли, лише відшукали кота. Пізніше рятувальникам вдалося знайти сім'ю Юрія – на жаль, мертвими.

Російська ракета потрапила у 4 та 5 поверхи будинку в Одесі

Юрій Глодан про загибель своєї сім'є коротко повідомив в соцмережах: «Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!», – написав він.

Друзі згадують Валерію Глодан як талановиту та світлу людину і не можуть зрозуміти, чому росіяни продовжують вбивати невинних людей, у тому числі дітей.

«Путін вбив мою подругу Леру з її 3-місячною дитиною та мамою. Вбив ракетою випущеною по житловому будинку в Одесі! Тією, бляха «високоточьною», що нищать наші долі вже другий місяць. З Валерією ми товарищували в шкільні часи, коли вчилися в Херсоні. Разом брали участь на Олімпіадах з інформатики. На початку цього року Валерія стала мамою», – написав друг дитинста Валерії Сергій Зейналов у Facebook.

«Загинула неймовірна дівчина і її маленька дочка від рашиської ракети...Мені довелося бути знайомою особисто с такою талановитою і доброю людиною, працювати в одній команді. Цих орків вже неможливо ненавидіти більше!», – пише Ганна Педак, колишня колега Юлії.

«Ми навчалися на одному факультеті, Лєра – на кілька курсів старше. На своїх перших курсах я питала у неї поради щодо навчання… Вона завжди посміхалася і з радістю допомагала», – згадує Юлію однокурсниця Антоніна Доломанжи.

Після обстрілу Одеси Міноборони РФ повідомило про успішне «виведення з роботи логістичного терміналу, де зберігалась велика партія зброї з США та європейських країн». Також росіяни повідомили, що не цілились в будинок і що в нього потрапили уламки ракети, яку збила українська ППО. Втім на відео очевидців видно, що в багатоповерхівку прицільно прилетіла ракета, а не міфічні уламки.

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Валерія Глодан під час війни у соцмережах закликала світ зупинити Путіна та росіян, які вбивають мирних людей та дітей. «Почуйте! Його [Путіна] солдати обстрілялюють "Градів" мирне населення, вражають балістичними і водними ракетами житлові квартали, дитячі будинки, пологові будинки України – наш дім!», – писала Валерія у своїх соцмережах ще 1 березня. Та чи її почули?