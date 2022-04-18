Одна із ракет, якими росіяни вдарили по Львову зранку 18 квітня влучила у станцію технічного обслуговування. Це сталось близько 8:30, коли працівники саме сходились на роботу. Про це розповів директор та власник львівської Станції технічного обслуговування Роман Стельмащук. За його словами одна із ракет влучила безпосередньо по приміщеннях СТО. Окремі будівлі відновленню не підлягають. Від вибухової хвилі близько 40 автомобілів клієнтів було пошкоджено та знищено. Четверо працівників отримали поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, за інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, сьогодні зранку по Львову вдарили чотири ракети. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського моря. Три ракети влучили в об’єкти військової інфраструктури – склади, які не використовувались, одна – в будівлю шиномонтажу. Внаслідок цієї атаки загинуло семеро людей, ще 11, у тому числі і дитина, отримали поранення різного ступеня важкості.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter