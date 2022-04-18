Унаслідок обстрілу росіянами Львова 18 квітня загинули семеро людей

Державний департамент США вважає, що останні ракетні удари росіян по Львову, околицях Києва та по інших містах є продовженням кампанії терору й «мерзенної агресії» путінських сил проти мирного населення в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомив «Укрінформ».

«Факти полягають у тому, що росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв’язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України», – заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США на брифінгу в понеділок, 18 квітня.

Він наголосив, що ракетні удари по Львову, по околицях Києва, або невибіркове знищення цивільної інфраструктури та масові вбивства людей в Маріуполі, Харкові, так само як звірства в Бучі та інших містах є «чіткими ознаками і свідченнями» кампанії жорстокості й терору з боку Росії.

Як повідомляв ZAXID.NET, Вранці в понеділок, 18 квітня, росіяни здійснили масований ракетний обстріл Львова. Одна з ракет потрапила у СТО на Левандівці, де загинули семеро людей, у тому числі – працівники СТО та її керуючий директор. Також ракети впали неподалік залізничного вокзалу Львова. Від вибухів згоріли або отримали інші пошкодження десятки автомобілів, а в кількох будинках і в одній зі шкіл вибуховою хвилею вибило вікна. Також відомо, що один з уламків російської ракети потрапив у дитячий притулок, де перебувають евакуйовані з небезпечних регіонів діти. Серед дітей постраждалих немає.