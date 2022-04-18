Держдеп США відреагував на ракетний обстріл Львова
Речник Держдепу назвав ракетний обстріл Львова «кампанією мерзенної агресії проти народу України»
Державний департамент США вважає, що останні ракетні удари росіян по Львову, околицях Києва та по інших містах є продовженням кампанії терору й «мерзенної агресії» путінських сил проти мирного населення в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомив «Укрінформ».
«Факти полягають у тому, що росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв’язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України», – заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США на брифінгу в понеділок, 18 квітня.
Він наголосив, що ракетні удари по Львову, по околицях Києва, або невибіркове знищення цивільної інфраструктури та масові вбивства людей в Маріуполі, Харкові, так само як звірства в Бучі та інших містах є «чіткими ознаками і свідченнями» кампанії жорстокості й терору з боку Росії.
Як повідомляв ZAXID.NET, Вранці в понеділок, 18 квітня, росіяни здійснили масований ракетний обстріл Львова. Одна з ракет потрапила у СТО на Левандівці, де загинули семеро людей, у тому числі – працівники СТО та її керуючий директор. Також ракети впали неподалік залізничного вокзалу Львова. Від вибухів згоріли або отримали інші пошкодження десятки автомобілів, а в кількох будинках і в одній зі шкіл вибуховою хвилею вибило вікна. Також відомо, що один з уламків російської ракети потрапив у дитячий притулок, де перебувають евакуйовані з небезпечних регіонів діти. Серед дітей постраждалих немає.