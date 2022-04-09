Вночі у суботу, 9 квітня, російські військові нанесли ракетний удар по Миргороду на Полтавщині. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про значні руйнування і постраждалих.

«Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу», – написав Лунін.

Нагадаємо, що це не вперше російські окупанти наносять авіаудар по Полтавській області. Тиждень тому вони обстріляли аеродром у Миргороді, унаслідок удару загорівся склад із паливно-мастильними матеріалами.