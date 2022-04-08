Маріуполь, Буча, Краматорськ. Росіяни запустили ракети у переповнений залізничний вокзал, де чотири тисячі людей чекали евакуації, десятки загиблих та понад сотня поранених. Щодня росіяни вбивають мирних українців просто за те, що вони українці. Світ має бути сліпим, щоб не бачити цього геноциду у ХХІ столітті.

ZAXID.NET підсумовує сорок четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з позитиву – українські військові повністю звільнили Сумську область від росіян, мешканці окупованих територій можуть знову почуватись у безпеці. Проте у області є багато необстежених ділянок, тому мешканців закликають все ж бути обережними.

Велика трагедія трапилась у Краматорську. На місцевому залізничному вокзалі близько 4 тис. людей чекали на евакуацію, коли росіяни завдали по них ракетний удар. Загинули щонайменше 50 людей, ще близько сотні постраждали.

Війська РФ продовжували атакувати й у Маріуполь, там обстріляли криголам з цивільним екіпажем. Росіяни також розстріляли «Градами» човен з мирними мешканцями Херсонщини.

На Київщині задокументували факти зґвалтування дітей росіянами. У Бучі 14-річна дівчинка завагітніла після групового зґвалтування, також зафіксований випадок зґвалтування 11-річного хлопчика у Харкові.

Втрати російських окупантів

ЗСУ знищили окупантів у будинку одеського бізнесмена за наводкою і згодою власника. Через камеру спостереження він дистанційно побачив непроханих гостей у своєму домі.

Станом на ранок 8 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19000 військових. Також було знищено:

танків – 700 (+2);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 891 (+0);

артилерійських систем – 333 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 108 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+0);

літаків – 150 (+0);

гелікоптерів – 135 (+0);

автомобільної техніки – 1 361 (+3);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 112 (+1);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше 50 загиблих та близько сотні поранених мирних мешканців унаслідок ракетного удару по залізничному вокзалі Краматорська. Одна людина загинула та ще кілька цивільних поранені через обстріл криголаму в Маріуполі.

Росіяни заживо спалили біля Ізюма двох дорослих та дитину. У селі Гусарівка виявили численні тіла жертв російської окупації.

Війська РФ також розстріляли «Градами» човен з мирними мешканцями Херсонщини, через що загинули троє дорослих та одна дитина.