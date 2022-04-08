Люди отримали осколкові поранення, четверо загинули на місці

Росіяни розстріляли човен з мирними людьми на Каховському водосховищі. Мешканці села Первомаївка Херсонської області планували вибратися з окупованої території на човні. Неподалік села Мар’янське Криворізького району, вже на Дніпропетровщині, проти них застосували «Гради».

Росіяни почали обстріл на відстані 70 метрів від берега села, тому вони чітко бачили, що у човні перебувають беззбройні мешканці, зокрема діти. Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що обстріл відбувся 7 квітня близько 10-ї ранку.

«На березі Каховського водосховища біля бази відпочинку «Світанок» у Мар’янському Криворізькому районі розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області. Це був сьомий рейс цього човна», – повідомив Олександр Вілкул.

Всього у човні перебували 14 мирних мешканців, з них троє – діти. На місці загинули троє дорослих та 13-річна дитина. Семеро травмованих доставили до лікарні з пораненнями, ще двоє зникли безвісти.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що область тричі обстріляли за день – у Синельниківському та Криворізькому районах.

«Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти. Потім окупанти атакували і вбили цивільних людей», – уточнив Микола Лукашук.

Нагадаємо, ЗСУ почали успішний наступ на півночі Херсонщини, з трьох сіл росіян вже вибили. Але більшість області залишається під окупацією.