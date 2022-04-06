Над трьома селами Херсонщини росіяни втратили контроль

Українські військові розпочали наступ на позиції російської армії на півдні України. Окупанти втратили контроль над трьома селами на півночі області, що межують з Дніпропетровщиною.

«Ворог, в результаті наступальних дій Збройних сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка», – повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні.

Для звільнених сіл готують гуманітарну колону.

Австрійський військовий аналітик Том Купер пише, що бої за Олександрівку тривають вже два дні. Окрім того в районі Херсона, за словами аналітика, ЗСУ наступають у напрямку на Білозерку та Томину Балку.

«Українці ще більше посилили свій тиск, і повідомлялося про сильні зіткнення майже з усіх західних та північних околиць Херсона, від Чорнобаївки на заході, через Висунці на північному заході до Зеленівки на півночі. Росіяни посилають підкріплення із Севастополя», – пише аналітик Том Купер.

Радник з питань стратегічних комунікацій Офісу президента Олексій Арестович зазначив в інтерв’ю, що росіяни розглядають питання можливого відходження з Херсона. З Миколаївської області окупантів повністю витіснили.

Нагадаємо, Херсонщина перебуває під окупацією. Росіяни застосовують терор до місцевого населення, викрадають і катують лідерів думок. Там є проблеми із комунікаціями, забезпеченням продуктами. Проте мешканці виходять на мітинги і заявляють свою проукраїнську позицію.