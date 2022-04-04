Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Херсонщини. Безліч людей залишились без електрики, зв'язку, ліків, їжі і води, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, під постійними обстрілами артилерії окупантів перебуває Станіславська громада. Це селище відоме неймовірними глиняними скелями, які туристи раніше називали «українським Гранд каньйоном».

Сам Станіслав при цьому – наполовину зруйнований. З іншими селами громади немає зв'язку, а більшість будинків та місцеву школу росіяни знищили. Люди вимушено живуть у розбитих домівках і ховаються по підвалах – вони благають про можливість евакуюватись, однак російські загарбники не дають їм виїхати, наголосила Денісова.

Крім того, за її словами, вже третій тиждень в умовах окупації живуть мешканці селища Високопілля. Там немає водопостачання, світла, газу, а у багатьох закінчились запаси їжі. Окупанти постійно обстрілюють населений пункт, безліч будівель зруйновано.

При цьому загарбники грабують, викрадають та вбивають мирних мешканців. У них відбирають документи та мобільні телефони. Також в області росіяни розграбували магазини.

«Терор мирних жителів – воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового« трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також є порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни», – нагадала Денісова і повідомила, що звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та експертної місії, створеної країнами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму. Денісова закликала врахувати ці факти вчинення Росією воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.