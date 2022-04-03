Сотні розстріляних людей у Бучі – це наслідки звірства російської армії щодо мирних мешканців. Після бомбардування пологового у Маріуполі, після знищення драмтеатру, де загинули сотні цивільних, після усіх знущань та вбивств, росіяни ще вміють вражати своєю жорстокістю.

ZAXID.NET підсумовує тридцять дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Геноцид у Бучі затьмарює радість від звільнення міста з-під окупації. Росіяни розстріляли щонайменше 280 мешканців цього міста: їх вбивали просто на вулицях, частині перед цим зв’язали руки. Нові звірства росіян щораз вражають до глибини душі своєю жорстокістю.

Фактично повністю знищений Маріуполь, пошматована Буча, яка ще довго не зможе оговтатись від жаху, а тепер і Чернігів. Мер міста розповів, що Чернігів, який з першого дня активно обстрілюють та атакують, зруйнований уже на 70%.

Зранку росіяни завдали ракетних ударів по Одесі, а згодом кілька разів атакували й Миколаїв. Ворожі ракети влучили й у Васильків на Київщині, також окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова.

Генштаб ЗСУ повідомив, що поки росіяни вирішили відмовитися від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках. Українські десантники також взяли під контроль Прип’ять та кордон з Білоруссю.

Проте за даними РНБО, не варто розслаблятись, адже Росія готується до затяжної війни в Україні, а проміжну «перемогу» збирається святкувати 9 травня. Відведення російських військ з Київщини та Чернігівщини є лише їх передислокацією.

Втрати російських окупантів

Пенсіонер спалив російський «Град» коктейлем Молотова на Миколаївщині. Українські військові ліквідували російського підполковника Віталія Слабцова, а наші десантники знищили підрозділ окупантів та їхню техніку, а на сході українські військові відбили ворожі атаки і знищили 40 росіян разом із технікою.

ЗСУ збили російський винищувач Су-34 на Харківщині, а під Ірпенем ЗСУ захопили російський секретний комплекс розвідки «Барнаул-Т».

Станом на ранок 3 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 18000 військових. Також було знищено:

танків – 644 (+13);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 830 (+54);

артилерійських систем – 325 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 105 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 143 (+0);

гелікоптерів – 134 (+3);

автомобільної техніки – 1 249 (+13);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 89 (+2);

спеціальна техніка – 24 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

14 людей доставили в лікарню, ще одна людина загинула через ракетні удари по Миколаєву, також є загиблі й у Очакові.. Росіяни закатували українського марафонця Сергія Проневича, а також вбили литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі.

Лише у одній Бучі росіяни розстріляли щонайменше 280 мирних мешканців. На звільненій Київщині вже виявили тіла 410 вбитих цивільних.