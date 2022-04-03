Зруйнована унаслідок ворожих обстрілів будівля у Чернігові

Унаслідок численних ворожих обстрілів та атак місто Чернігів уже знищено на 70%. Про це повідомив мер Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

«У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра», – сказав Владислав Атрошенко.

Мер наголосив на зосередження ворожих військ та необхідність кращої оборони міста.

«У нас зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю. Нас цікавить, як буде працювати ППО, чи будуть продовжувати падати бомби на голову», – додав Атрошенко.

Нагадаємо, що Чернігів та область потерпають від обстрілів російських окупантів із першого дня повномасштабного вторгнення. Російські агресори обстрілюють житлові квартали, школи, університети, насосні станції та інші цивільні об'єкти.