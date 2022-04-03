Cергій Проневич потрапив до «Книги рекордів України», пробігши у повній військовій екіпіровці марафонську дистанцію 42 км

У Боромлі на Сумщині російські військові закатували марафонця із «Книги рекордів України» Сергія Проневича. Тіло спортсмена знайшли через тиждень після його зникнення.

«Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич», – повідомила у неділю, 3 квітня, керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.

Український спортсмен Cергій Проневич потрапив до «Книги рекордів України» у жовтні 2019 , пробігши у повній військовій екіпіровці марафонську дистанцію 42 км. Сергій Проневич був у територіальній обороні і зник 12 березня. Після катувань його вбили російські військові.

«Катування людей вважається злочином навіть під час війни. Прокуратура порушила кримінальне провадження за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею – це довічне ув'язнення. І я вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія – перед судом, перед українцями і перед Богом», – зазначила Лана Вєтрова.