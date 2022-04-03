Багато інфраструктури Василькова зруйнували у перші дні війни

Російська армія 3 квітня завдала чергового ракетного удару по місту Васильків на Київщині. Ракети влучили у штаб, який вже був знищений місяць тому, навчальний центр і коледж. Там цивільні наводили лад. Є постраждалі внаслідок удару. Під завалами шукають людей.

«Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони. Ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована», – повідомили у Повітряному командуванні «Центр».

Військові уточнили, що на цій території дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який після пожежі громада почала відновлювати власними силами. За попередньою інформацією, декілька працівників отримали поранення. Їх доставили в лікарню, один із них в критичному стані. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

Міська голова Наталія Баласинович оголосила з 21:00 комендантську годину до 6 ранку 4 квітня.

Нагадаємо, штурм Василькова 26 лютого почався з ракетного обстрілу військових частин і аеродрому, висаджувався ворожий десант, але українські військові відбили наступ. 27 лютого росіяни влучили у нафтобазу у Василькові, вона згоріла.