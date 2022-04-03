Місто Прип'ять та ділянка кордону з Білоруссю повернулися під контроль ЗСУ

Українські десантники взяли під контроль район міста Прип’яті та ділянку державного кордону з Республікою Білорусь. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з Республікою Білорусь», – йдеться в повідомленні командування ДШВ ЗСУ.

Як повідомлялося, у перший день війни, 24 лютого, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Згодом стало відомо, що зону відчуження російські війська використовували як базу для зберігання десятків тонн артилерійських снарядів.

31 березня росіяни, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у зоні відчуження, почали покидати територію і колонами відходити до білоруського кордону.